Rząd zapomniał o seniorach? Najpierw obiecali, teraz milczą

Posłowie pytają, ministerstwo rozkłada ręce

Do obietnic premiera odnieśli się posłowie Platformy Obywatelskiej Krzysztof Gadowski i Tomasz Piotr Nowak. Wysłali oni do ministra zdrowia interpelację poselską, w której zapytują, co dalej z hasłem głoszonym w dokumencie firmowanym twarzą Mateusza Morawieckiego.