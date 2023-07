Egipt wypada blado na tle innych krajów turystycznych. Są nowe dane

W 2022 roku przyjechało do Egiptu na wypoczynek 11,7 mln osób. W tym roku ma to być już 13,1 milionów gości. W tym gronie dominować mają turyści z Europy. Do Egiptu przyjechało, lub ma jeszcze przyjechać 8,6 miliona osób głównie z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Francji, a także z Rosji, Ukrainy, Polski i Czech. Z krajów Biskiego Wschodu będzie to 3,3 miliona turystów.