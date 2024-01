O włos od tragedii w Egipcie. Turystyczny przelot skończył się awaryjnym lądowaniem

Zignorowali przepisy

We wtorek tylko dwa z tych trzech warunków zostały spełnione. Przy bezchmurnym niebie prędkość wiatru wynosiła bowiem rano aż 20 km/h, choć bardzo restrykcyjne przepisy mówią o pozwoleniu na loty balonami tylko do dopuszczalnej prędkości nieprzekraczającej 15 km/h. Mimo to pięć balonów ze 150 turystami w gondolach wzniosło się w powietrze.