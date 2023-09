Dziś idą przelewy. Emeryci powinni zajrzeć na konto

Tzw. 14. emerytura została w 2023 roku na stałe wpisana do przepisów. Obok 13 emerytury jest świadczeniem, które w praktyce zniechęca do dłużej pracy. O ile "trzynastka" wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury, to "czternastka" jest już wypłacona w różnej wysokości.