Są królami podwyżek. W tej branży pensje poszły w górę o 25 proc.

Jak wynika z najnowszej analizy portalu No Fluff Jobs, na którą powołuje się pulshr.pl, mimo że branża IT oferuje najwyższe zarobki, to właśnie sprzedaż wyróżnia się największą dynamiką podwyżek – nawet o 27,3 proc. w porównaniu do stycznia ubiegłego roku. Dodatkowo, to właśnie sektor sprzedaży dominował w styczniu 2025 r., stanowiąc 14 proc. wszystkich ofert pracy.