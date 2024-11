Prokuratura sprawdza informatyków. Czego szukają służby?

Nieprawidłowości w programie

Program, który miał ułatwić relokację specjalistów IT do Polski, został uruchomiony we wrześniu 2020 r. bez formalnej uchwały Rady Ministrów. Konsulowie byli pod presją, by nie weryfikować kompetencji osób ubiegających się o wizy, co prowadziło do masowego ich wydawania. Jedynym ograniczeniem był zapis w systemie SIS II.