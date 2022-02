Sąd nad Polskim Ładem. Gwiazdowski kontra Zygmuntowski

Prowadzi to też do wzrostu nierówności społecznych, bo przytłaczająca większość społeczeństwa ma bardzo ograniczone możliwości zwiększania posiadanego kapitału. A przynajmniej w porównaniu do najbogatszych. Więc pomysł, by koszty państwa przerzucać na mających i zarabiających dużo, a odciążyć uboższych jest dobry. Jednak dobre intencje to za mało do dobrego wykonania.