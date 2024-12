Muszą oddać pieniądze. Sąd zdecydował w sprawie domu

Sąd Apelacyjny w Białymstoku podtrzymał decyzję Sądu Okręgowego w Olsztynie , nakazując firmie deweloperskiej zwrot blisko 340 tys. zł inwestorom. Sprawa dotyczyła budowy domu jednorodzinnego w województwie warmińsko-mazurskim , gdzie firma miała zrealizować projekt w stanie surowym zamkniętym za 450 tys. zł plus VAT.

Sąd w Olsztynie , po analizie opinii biegłego, ustalił wartość prac na 405,5 tys. zł, co skutkowało zasądzeniem zwrotu nadpłaty. Firma deweloperska argumentowała, że należą jej się większe kwoty z powodu aneksu do umowy, jednak sąd nie uznał tych roszczeń.

Sędzia Dariusz Małkiński z Sądu Apelacyjnego w Białymstoku podkreślił, że firma nie udowodniła zakresu wykonanych prac. "To co widzimy na zdjęciach biegłego to praktycznie gołe, suporeksowe ściany budynku mieszkalnego" - stwierdził sędzia, dodając, że brakowało dachu, okien i drzwi.