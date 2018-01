Salmonella w mleku dla niemowląt? GIS odpowiada

Nie ma potwierdzenia, aby zakażone salmonellą produkty mleczne dla niemowląt trafiły do Polski – odpowiada WP finansom Główny Inspektorat Sanitarny.



W komunikacie instytucji unijnych z 4 grudnia 2017 r. mówiono o 62 krajach, do których trafiła zakażona żywność. Jednak teraz lista ta poszerzyła się o kolejne 21 państw. Dlatego spytaliśmy GIS, czy niebezpieczne towary mogły trafić do Polski.

"Na chwilę obecną nie mamy żadnego oficjalnego potwierdzenia, że produkty mleczne dla niemowląt firmy Lactalis we Francji, potencjalnie zanieczyszczone bakterią Salmonella Agona, trafiły na rynek Polski" –odpowiada WP finansom Ada Krzewicka z Wydziału Promocji Zdrowia GIS.

Podkreśla przy tym, że "wycofywane produkty trafiły do 12 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do innych krajów europejskich i spoza Europy". Zapewnia także, że urzędnicy GIS "bacznie śledzą" wszelkie informacje na temat produktów Lactalis, które pojawiają się w systemie RASFF (czyli Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach). Obecnie nie ma informacji, żeby któreś z nich trafiły do Polski.