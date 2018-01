Mleko dla dzieci skażone Salmonellą. Problem dotknął już 83 państw

Skandal z wprowadzeniem na rynek skażonego Salmonellą mleka dla dzieci dotyka kolejnych państw. Prezes francuskiego producenta Lactalis przyznał, że produkty są wycofywane z rynku już w 83 krajach. Na razie nie ma informacji, by problem dotyczył Polski, choć nie jest to wykluczone.

Pierwsze puszki skażonego bakteriami mleka dla dzieci wycofano ze sklepowych półek jeszcze w zeszłym roku. Nic wówczas nie zapowiadało skali problemu, z którym przyjdzie się zmierzyć producentowi oraz kolejnym państwom. Produkt trafił bowiem do 83 krajów na całym świecie. Pełnej listy wciąż nie znamy, ale wiadomo, że chodzi o rynki europejskie, azjatyckie, australijski, afrykańskie oraz amerykańskie. Komunikat dotyczący skażenia Salmonellą instytucje unijne wydały 4 grudnia. Informowano w nim, że produkty są sprzedawane w 62 państwach. Nie było wśród nich Polski. Poszerzenie listy o kolejne kilkanaście powinno jednak wzmóc czujność rodziców.

Jak sprawdzić, czy nasze dziecko jest bezpieczne

Wszyscy, którzy chcą sprawdzić, czy mają w domach groźne dla zdrowia dzieci mleko, mogą wejść na francuskojęzyczną stronę uruchomioną dla konsumentów przez Lactalis. Opublikowano na niej dokładną liczbę produktów, które mogły zostać skażone. Nawet bez znajomości języka można porównać nazwy z tym, co stoi na półce w domu. By się z nią zapoznać, wystarczy kliknąć w link .

Emmanuel Besnier, prezes Lactalis, przyznał w rozmowie z dziennikiem "Journal du Dimanche", że do skażenia Salmonellą doszło najprawdopodobniej w zakładzie Celia w Craon (północno-zachodnia Francja) przy okazji prac renowacyjnych. Do czasu zakończenia śledztwa prowadzonego na polecenie francuskiego Ministerstwa Rolnictwa żaden produkt z tej fabryki nie może trafić na rynek.

Gigantyczne straty

Lactalis, którego sprzedaż w ubiegłym roku warta była 14 mld euro, ma 247 fabryk w 47 krajach. Trzy z nich zlokalizowano w Polsce. W samej tylko Francji dla koncernu pracuje 15 tys. osób. Kolejne 4 tys. to załogi zakładów w innych krajach. Skandal z pewnością uderzy w renomę i finanse firmy. Wycofanie nawet 12 mln opakowań mleka dla dzieci z rynku jest dopiero początkiem.

Producent zapewne już liczy straty oraz szacuje wpływ kary, którą państwo nałoży za brak należytej staranności w prowadzeniu biznesu, na jego finanse. Co więcej, do sądów już wpływają pozwy rodziców dzieci, które zachorowały po zjedzeniu skażonego mleka. Dotychczas potwierdzono 35 przypadków zatruć we Francji i Hiszpanii. Kolejne są badane w Finlandii i Grecji.