Samochód z Lidla. Niemieccy dealerzy zgłaszają sprzeciw

Skoro w dyskoncie można kupić wszystko, od jedzenia po elektronikę i wyposażenie domu, to dlaczego nie wprowadzić do oferty również aut? Lidl w Niemczech taki eksperyment ma już za sobą. W 2019 roku zaoferował Fiaty 500. Tysiąc samochodów, jakie znalazły się "na stanie", odjechało do nabywców w ciągu tygodnia.