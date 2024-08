Samochody priorytetem Polaków: chcemy je kupować, mimo spadku nastrojów - lipiec w raporcie OTOMOTO Insights

Polacy nadal chcą wymieniać swoje samochody, a wielu z nich deklaruje, że zrobi to w ciągu najbliższego roku - potwierdza kolejna ankieta GUS. W lipcu nastroje konsumenckie osłabły. Powodów do zmartwień dostarcza Polakom zarówno obawa o sytuację finansową własnego gospodarstwa domowego (spadek nastrojów o 6 p.p. w stosunku do czerwca), jak i o przyszłą sytuację ekonomiczną kraju (spadek o 4,4 p.p. w porównaniu do czerwca). Pomimo spadków aż 8,55% respondentów podtrzymuje plan zakupu samochodu w najbliższym czasie. Dane deklaratywne potwierdzają się w CEPiK-u, w którym kolejny miesiąc z rzędu widać wysoką, bo przekraczającą 365 tysięcy liczbę rejestracji samochodów - a to aż o 35% więcej niż w lipcu ubiegłego roku.