Samodzielnie wybudował dom za 65 tys. zł. "No co to za problem"

- Kolejna rzecz: trawa. Pojechałem do firmy, która zajmuje się handlem nasionami traw, podałem areał, wycenili mi tę trawę na 2,5 tys. zł. Myślałem, że to będzie taniej i zacząłem szukać oszczędności. Zadzwoniłem do kolegi rolnika i zapytałem, gdzie on kupuje nasiona traw. No i dał mi namiar na jednego rolnika, który zajmuje się uprawą trawy. Pojechałem do niego, powiedziałem, jak wygląda areał, jak sytuacja w ogóle, jak wyceniono mi trawę. No i się roześmiał, bo tę trawę, którą miałem kupić, on sprzedaje do tej firmy, która handluje trawą. No i u niego zapłaciłem 150 zł - mówi pan Tomasz, nie kryjąc rozbawienia.