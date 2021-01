Sanepid bada czy Jarosław Kaczyński złamał obostrzenia podczas mszy

- Uczestnicy nabożeństwa nie zachowywali odległości, a prezes PiS nie nosił maseczki ochronnej, co zostało udokumentowane na fotografiach – mówił Patryk Stępień, prezes organizacji cytowany przez "Radio Ostrowiec". Radio przypomina na swojej stronie internetowej, że zawiadomienie do sanepidu w tej sprawie złożyło ostrowieckie Forum "Unia Młodych".

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach poinformował, że zostały wysłane do stron zapytania o złożenie stosownych wyjaśnień. Jednak już teraz urzędniczka ocenia, że nie doszło do złamania przepisu mówiącego o dopuszczalnej liczbie osób w świątyni, na co mają wskazywać materiały zdjęciowe.