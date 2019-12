WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne WP Finanse gis + 3 sanepidsalmonellajaja 3 godziny temu Sanepid wycofuje ze sprzedaży jajka skażone salmonellą. Sprawdź numery partii Sanepid informuje, że wycofał ze sprzedaży kilkanaście serii kurzych jaj z fermy drobiu w Rogalinku. Wszystko przez wykrycie w nich pałeczek bakterii salmonelli Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Jaja (GIS, Fot: GIS) "Główny Inspektor Sanitarny informuje, że otrzymał od Głównego Lekarza Weterynarii informację o wykryciu przez Inspekcję Weterynaryjną bakterii Salmonella Enteritidis w próbkach wymazów środowiskowych pobranych w ramach badania urzędowego kurników K1, K2 i K3 w podmiocie Ferma Drobiu Michał Gościniak, ul. Słoneczna 51, 62-022 Rogalinek, weterynaryjny numer identyfikacyjny 30211340" – brzmi komunikat opublikowany przez GIS. Równocześnie GIS zdecydował o wycofaniu ze sprzedaży kilkunastu serii jaj z Fermy Drobiu Michał Gościniak. Równocześnie, jeśli ktokolwiek posiada jaja którejkolwiek z tych serii w domu powinien wstrzymać się od ich spożywania. Podatek cukrowy. GIS chce podnieść ceny słodkich produktów Decyzja dotyczy następujących serii: Jaja wiejskie z chowu na wolnym wybiegu, Ferma Drobiu Michał Gościniak, klasa A, wytłaczanki po 10 sztuk, klasa wagowa M kod producenta na skorupce jaja: 1-PL-30211340, nr partii: brak/ termin przydatności do spożycia: do 21.12.2019 r.

Jaja wiejskie z chowu na wolnym wybiegu, Ferma Drobiu Michał Gościniak, klasa A, wytłaczanki po 10 sztuk, klasa wagowa L kod producenta na skorupce jaja: 1-PL-30211340, nr partii: brak/ termin przydatności do spożycia: do 22.12.2019 r.

Jaja wiejskie z chowu na wolnym wybiegu, Ferma Drobiu Michał Gościniak, klasa A, wytłaczanki po 10 sztuk, klasa wagowa L kod producenta na skorupce jaja: 1-PL-30211340, nr partii: brak/ termin przydatności do spożycia: do 23.12.2019 r.

Jaja wiejskie z chowu na wolnym wybiegu, Ferma Drobiu Michał Gościniak, klasa A, wytłaczanki po 10 sztuk, klasa wagowa L kod producenta na skorupce jaja: 1-PL-30211340, nr partii: brak/ termin przydatności do spożycia: do 24.12.2019 r.

Jaja wiejskie z chowu na wolnym wybiegu, Ferma Drobiu Michał Gościniak, klasa A, wytłaczanki po 10 sztuk, klasa wagowa L kod producenta na skorupce jaja: 1-PL-30211340, nr partii: brak/ termin przydatności do spożycia: do 25.12.2019 r.

Jaja wiejskie z chowu na wolnym wybiegu, Ferma Drobiu Michał Gościniak, klasa A, wytłaczanki po 10 sztuk, klasa wagowa M kod producenta na skorupce jaja: 1-PL-30211340, nr partii: brak/ termin przydatności do spożycia: do 30.12.2019 r.

Jaja wiejskie z chowu na wolnym wybiegu, Ferma Drobiu Michał Gościniak, klasa A, wytłaczanki po 10 sztuk, klasa wagowa M kod producenta na skorupce jaja: 1-PL-30211340, nr partii: brak/ termin przydatności do spożycia: do 31.12.2019 r.

Jaja wiejskie z chowu na wolnym wybiegu, Ferma Drobiu Michał Gościniak, klasa A, wytłaczanki po 10 sztuk, klasa wagowa L kod producenta na skorupce jaja: 1-PL-30211340, nr partii: brak/ termin przydatności do spożycia: do 31.12.2019 r.

Jaja wiejskie z chowu na wolnym wybiegu, Ferma Drobiu Michał Gościniak, klasa A, wytłaczanki po 10 sztuk, klasa wagowa L kod producenta na skorupce jaja: 1-PL-30211340, nr partii: brak/ termin przydatności do spożycia: do 1.01.2020 r.

Jaja wiejskie z chowu na wolnym wybiegu, Ferma Drobiu Michał Gościniak, klasa A, wytłaczanki po 10 sztuk, klasa wagowa L kod producenta na skorupce jaja: 1-PL-30211340, nr partii: brak/ termin przydatności do spożycia: do 2.01.2020 r.

Jaja wiejskie z chowu na wolnym wybiegu, Ferma Drobiu Michał Gościniak, klasa A, wytłaczanki po 10 sztuk, klasa wagowa L kod producenta na skorupce jaja: 1-PL-30211340, nr partii: brak/ termin przydatności do spożycia: do 3.01.2020 r.

Jaja wiejskie z chowu na wolnym wybiegu, Ferma Drobiu Michał Gościniak, klasa A, wytłaczanki po 10 sztuk, klasa wagowa L kod producenta na skorupce jaja: 1-PL-30211340, nr partii: brak/ termin przydatności do spożycia: do 4.01.2020 r.

Jaja wiejskie z chowu na wolnym wybiegu, Ferma Drobiu Michał Gościniak, klasa A, wytłaczanki po 10 sztuk, klasa wagowa L kod producenta na skorupce jaja: 1-PL-30211340, nr partii: brak/ termin przydatności do spożycia: do 5.01.2020 r.

Jaja wiejskie z chowu na wolnym wybiegu, Ferma Drobiu Michał Gościniak, klasa A, wytłaczanki po 10 sztuk, klasa wagowa L kod producenta na skorupce jaja: 1-PL-30211340, nr partii: brak/ termin przydatności do spożycia: do 6.01.2020 r.

Jaja wiejskie z chowu na wolnym wybiegu, Ferma Drobiu Michał Gościniak, klasa A, wytłaczanki po 10 sztuk, klasa wagowa L kod producenta na skorupce jaja: 1-PL-30211340, nr partii: brak/ termin przydatności do spożycia: do 7.01.2020 r.

Jaja wiejskie z chowu na wolnym wybiegu, Ferma Drobiu Michał Gościniak, klasa A, wytłaczanki po 10 sztuk, klasa wagowa L kod producenta na skorupce jaja: 1-PL-30211340, nr partii: brak/ termin przydatności do spożycia: do 8.01.2020 r.

Jaja wiejskie z chowu na wolnym wybiegu, Ferma Drobiu Michał Gościniak, klasa A, wytłaczanki po 10 sztuk, klasa wagowa L kod producenta na skorupce jaja: 1-PL-30211340, nr partii: brak/ termin przydatności do spożycia: do 9.01.2020 r.

Jaja wiejskie z chowu na wolnym wybiegu, Ferma Drobiu Michał Gościniak, klasa A, wytłaczanki po 10 sztuk, klasa wagowa L kod producenta na skorupce jaja: 1-PL-30211340, nr partii: brak/ termin przydatności do spożycia: do 10.01.2020 r. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Finanse 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne