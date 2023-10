Sankcje na Rosję nie działają. Towary trafiają przez Azję

Dane jasno pokazują, że we wspomnianym okresie eksport z UE do Turcji wzrósł średnio o 58,1 proc. Jeszcze większe wzrosty możemy zobaczyć w krajach azjatyckich. Wartość eksportu UE do Kazachstanu wzrosła o 100 proc., do Kirgistanu – o 800 proc., do Tadżykistanu – o 151 proc., do Turkmenistanu – o 78,5 proc. i do Uzbekistanu – o 66,6 proc.