Santander Consumer Bank – prześwietlamy ofertę

Ta instytucja jest liderem na rynku finansów konsumenckich. Santander Consumer Bank ma do zaoferowania swoim klientom szeroki zakres usług finansowych. Kredyty, karty kredytowe, lokaty. To tylko wycinek całej działalności. Co jeszcze oferuje bank? Sprawdzamy!

(Santander)

Wachlarz możliwości

Zasada, którą kieruje się Santander Consumer Bank, brzmi: Simple – Personal – Fair. To właśnie filozofia uczciwości sprawiła, że Grupa Santander, w skład której wchodzi Santander Consumer Bank w Polsce, jest jedną z największych tego typu na świecie. Zdobywa prestiżowe nagrody oraz cieszy się zaufaniem klientów. Jeśli dodamy do tego kompleksową ofertę produktową, otrzymamy miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

Santander Consumer Bank – szeroka oferta kredytowa

Tym, co wyróżnia Santander Consumer Bank spośród innych podobnych instytucji, jest niezwykle szeroka, dopasowana do potrzeb konsumentów oferta kredytowa. Od kredytów gotówkowych, przez karty kredytowe, aż do tych na samochód, czy finansujących zakup towarów i usług, czyli popularne raty.

Bank proponuje różne warianty kredytów gotówkowych, m.in. mistrzowski, konsolidacyjny, czy taki, który możesz wziąć bez wychodzenia z domu. Z każdego z nich wynikają liczne benefity oraz oferują wypożyczenie zróżnicowanych sum. Przykładowo Mistrzowski kredyt gotówkowy to szansa na pozyskanie nawet 50 000 złotych, na atrakcyjnych warunkach, z gwarancją stałego oprocentowania. Dodatkowo umowa może zostać zawarta bez opuszczania domu, co jest sporym ułatwieniem i oszczędnością czasu.

Kredyt konsolidacyjny pomaga z kolei zapanować nad innymi pożyczkami – dzięki niemu kilka rat zmienia się w jedną, spłacaną na bardziej korzystnych zasadach. Pożyczka bez wychodzenia z domu to wygodne rozwiązanie z ratą, o której wysokości klient sam może zadecydować. Do tego niskie i stałe oprocentowanie, szybki dostęp do gotówki i, przede wszystkim, brak konieczności wycieczek do oddziałów. W Santander Consumer Banku można także ubiegać się o wsparcie finansowe na zakup samochodu lub motocykla, czy poprzez sieć ponad 30 000 partnerów zakup choćby sprzętu AGD czy RTV za pomocą popularnych rat.

Santander Consumer Bank ubezpiecza

Ta instytucja finansowa oferuje nie tylko kredyty. Proponuje także bogatą ofertę lokat i ubezpieczeń, które będą wsparciem w trudnych chwilach lub, jak w przypadku lokaty, przyczynią się do oszczędności.

MediPakiet Plus to ubezpieczenie assistance o szerokim zakresie. Daje możliwość pomocy medycznej i opiekuńczą oraz pomaga w organizacji i pokryciu wybranych kosztów związanych z leczeniem. Pakiet Bezpieczny i Pakiet Senior to z kolei nowe, indywidualne polisy, które są dostępne we wszystkich oddziałach banku – dają wsparcie ubezpieczonemu i jego rodzinie oraz wszystkim w wieku 50-85 lat (w przypadku Pakietu Senior).

W banku można ubezpieczyć nie tylko zdrowie, ale także produkty i usługi finansowe. Ubezpieczenie do kredytów gotówkowych pozwala poczuć się bezpiecznie na wypadek problemów ze zdrowiem, utraty pracy czy hospitalizacji, które uniemożliwią spłatę kredytu. Dodatkowo umożliwia skorzystanie z pomocy medycznej i szansę na dopasowanie pakietu do swoich potrzeb. W ten sam sposób warto ubezpieczyć kartę kredytową oraz zobowiązania ratalne czy te samochodowe.