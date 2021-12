Santander przypadkowo pozbył się 130 mln funtów. Szczęśliwcy mogli otrzymać podwójne wypłaty

Niespodziewany prezent

Problemów jest jednak więcej. Co bowiem w sytuacji, gdy niektórzy klienci, którzy otrzymali podwójne płatności, już wydali dodatkową gotówkę? Jak informuje "The Times", część banków może nie spieszyć się z oddaniem pieniędzy, ponieważ mogłoby to wpędzić ich klientów w debety.