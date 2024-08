Sąsiedzi kłócą się o kawałek plaży. "Chcą tylko stawiać apartamentowce"

- Niestety, Mielno w planach dąży do zabudowy apartamentowcami, co nie wszystkim się podoba. W tym celu pozbawiło nas 15 najlepszych działek (zgodnie z zarządzeniem burmistrza - red.) inwestycyjnych, które były w zasobach gminy Mielno, i wniosło do swojej spółki "Ekoprzedsiębiorstwo" aportem, aby nie przekazać tych działek do gminy Sianów. Z swojej strony mogę powiedzieć że Mielnu nie zależy na mieszkańcach i małych przedsiębiorcach, tylko na atrakcyjnych terenach - mówi WP Finanse Mirosław Grudziel.