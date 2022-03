Scenariusz, którego boją się Chiny. Nie ma w nim Władimira Putina

To z jednej strony forma przygotowania gruntu pod nałożenie ewentualnych sankcji na chińskie podmioty, które by w jakiejkolwiek formie chciały pomóc Rosjanom. A z drugiej - to zachęcanie Chin do podjęcia bardziej zdecydowanych działań dyplomatycznych. USA chcą zmobilizować Chiny do opowiedzenia się przeciwko Rosji.