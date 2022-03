Nie zasieją, więc nie zbiorą. Po wojnie przyjdzie głód

Powodem jest to, że Rosja i Ukraina eksportują dużo zboża do krajów rozwijających się, szczególnie w Afryce Północnej, do Egiptu, Azji południowo-wschodniej np. do Bangladeszu. Do tego Chiny, Turcja. Dlatego jakiekolwiek zmniejszenie eksportu będzie miało skutki globalne.