Sędziowie potwierdzili: Lionel Messi to znana postać. Piłkarz może mieć w UE własną markę

Przez siedem lat Lionel Messi, zawodnik reprezentacji Argentyny i FC Barcelony, musiał walczyć z unijnymi instytucjami w sądach. Ostatecznie sędziowie uznali, że piłkarz jest wystarczająco rozpoznawalny i może swoim nazwiskiem sygnować sprzęt sportowy.

Nieco absurdalna batalia sądowa ma swój początek w 2011 r. To wówczas zawodnik Barcelony złożył wniosek o zastrzeżenie logotypu i marki " Messi ", którą sygnował ubrania i akcesoria sportowe. Przyznanie przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO – red.) ochrony pozwoliłoby piłkarzowi sprzedawać swoje produkty w całej UE.

Protest przeciwko zastrzeżeniu znaku towarowego marki "Messi" złożył jednak hiszpański producent sprzętu kolarskiego "Massi". W uzasadnieniu, do którego przychylili się urzędnicy, wskazywał na podobieństwo fonetyczne obu określeń. Właściciel przekonywał także, że same logotypy są podobne. W przekonaniu hiszpańskiego przedsiębiorcy te podobieństwa mogą powodować pomyłki wśród klientów. I tak fani kolarstwa, zamiast produktów Massi mogliby kupić Messi. Prawdopodobne? No chyba raczej nie.