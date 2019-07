Sejm. Długie wakacje posłów, prawie jak studentów - tyle że płatne

W Sejmie trwa ostatnie posiedzenie przed rekordowo długimi wakacjami. Oczywiście za wolne przysługuje im uposażenie - blisko 9900 zł brutto.

Posłowie szykują się na rekordowo długi urlop od aktywności parlamentarnej, a przynajmniej tej związanej z posiedzeniami Sejmu. Trwa to ostatnie przed wakacjami - zakończy się w czwartek. Wybory najpewniej odbędą się 20 października, a w tak zwanym międzyczasie posłowie na posiedzeniach pojawią się tylko dwa razy: 30 sierpnia oraz 11-13 września.

Przekładając to na wolne, daje to 88 dni wakacji od Sejmu. Dla porównania, szkolne wakacje w tym roku trwają "zaledwie" 74 dni. Skąd się wzięło tyle wolnego dla posłów? - To już marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego trzeba się zapytać. Najprostsza odpowiedź, jaka się ciśnie na usta, jest taka, że będą w tym czasie prowadzić kampanię wyborczą - powiedział "Super Expressowi" politolog, dr Olgierd Annusewicz.