Selfie nad jeziorem z serialu Netfliksa. Władze wioski mają dość

Popularność Iseltwald - wsi zwanej "perłą jeziora Brienz" - rozpoczęła się po emisji na platformie streamingowej Netflix południowokoreańskiego serialu "Miłość nie zna granic" (Crash Landing on You). Historia opowiada o młodej i majętnej kobiecie z Korei Południowej, która podczas pobytu w górach ma wypadek na paralotni i ląduje w Korei Północnej. Trafia do więzienia i nie może wrócić do ojczyzny.