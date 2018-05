Seria leku wycofana ze sprzedaży w Polsce. Niezgodność z parametrami

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu partii produktu leczniczego Theophyllinum Baxter, który jest stosowany w leczeniu objawowym ostrych napadów duszności.

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF) wpłynął protokół z badań przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków. Okazało się, że jedna seria leku Theophyllinum Baxter "nie odpowiada wymaganiom specyfikacji".

Theophyllinum Baxter to roztwór do infuzji, który stosowany jest do leczenia objawowego stanów chorobowych z ostrymi napadami duszności, związanych ze zwężeniem oskrzeli, w przebiegu astmy oskrzelowej, przewlekłego zapalenia oskrzeli, rozedmy płuc, stanu astmatycznego.