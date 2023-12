Sieć sklepów z zabawkami przeprasza klientów. Napływają kolejne skargi

"Przyczyną powstałych opóźnień był obserwowany w ostatnim czasie znaczący wzrost popularności zakupów online, który wpłynął na obciążenie procesów logistycznych oraz funkcjonowanie naszych systemów dystrybucyjnych. Obecnie bardzo intensywnie pracujemy nad usprawnieniem procesów dostaw oraz zminimalizowaniem powstałych opóźnień. Nasi partnerzy logistyczni dokładają wszelkich starań by wszystkie zamówione produkty trafiły do klientów SMYKA tak szybko, jak to możliwe. Jednocześnie wprowadzamy zmiany w celu poprawy obsługi oraz usprawnienia procesu przetwarzania i monitorowania zakupów zrealizowanych za pośrednictwem sklepu smyk.com" - tłumaczy firma.