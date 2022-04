Siedem lat więzienia dla wójta i skarbniczki. Doprowadzili gminę do upadku

Nadużycia i przekroczenia uprawnień, nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, zadłużenie gminy, doprowadzenie do stałej utraty jej płynności finansowej, utraty możliwości spłaty zobowiązań i realizacji zadań własnych, a w konsekwencji do szkody majątkowej w wielkich rozmiarach - takich przestępstw dopuścili się Wacław M. i Krystyna K., wójt i skarbniczka gminy Ostrowice, która została zlikwidowana z powodu bankructwa. Zostali za to skazani na 7 lat więzienia.