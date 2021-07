WP Finanse Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne WP Finanse MFiPR + 2 MAŁOPOLSKAeuropa Materiał partnera Dzisiaj, 12-07-2021 11:35 Materiał powstał przy współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Siedem niezwykłych pomysłów. Bez Funduszy Europejskich nigdy by nie powstały. Wakacje to czas, który spędzamy w podróżach, odpoczywając na łonie natury, często w upale. Mamy pomysł na kilka fajnych i pożytecznych rzeczy, które przydadzą się latem. Co je łączy? Ich twórcy skorzystali z Funduszy Europejskich. Jeśli masz pomysł, możesz do nich dołączyć. Share Źródło: materiały partnera Zaskakują swoją funkcjonalnością, ułatwiają życie, często rewolucjonizują swoją branżę. Takie właśnie propozycje wybraliśmy do naszego subiektywnego zestawienia. Powstały dzięki Funduszom Europejskim na nowatorskie rozwiązania. Czasami był to nowy sposób wykorzystania materiału, czasami nowa konstrukcja, a czasami naprawdę niewielka zmiana, która pozwoliła uzyskać zupełnie nową jakość. Bo przy przydzielaniu funduszy brany jest pod uwagę nie tylko pomysł, ale też rynkowe zapotrzebowanie na niego. Dzięki takiemu podejściu wokół nas pojawia się coraz więcej niezwykłych produktów, które ułatwiają życie i które warto poznać. Oto kilka z nich. 1. Buty więcej niż siedmiomilowe Rodzice małych dzieci wiedzą, jak trudno znaleźć odpowiednie buty dla swojej pociechy. Przecież obuwie dziecięce powinno nie tylko zapewnić zdrowie małym stópkom, ale też wytrzymać kreatywność i temperament kilkulatków. I takie właśnie są dziecięce sandałki od Mido-Noster. To prawdziwe buty do zadań specjalnych, bo są nie tylko wytrzymałe i niezwykle wygodne, ale też doskonale chronią stopy i pomagają w profilaktyce wad postawy. Żeby mogły powstać, firma Mido-Noster skorzystała z dotacji z Funduszy Europejskich, a dokładnie: z Programu Polska Wschodnia „Wzór na konkurencję”. Dzięki temu mogła sobie pozwolić na zaangażowanie doświadczonych projektantów, wypracowanie nowego sposobu wytwarzania obuwia oraz zakup nowych maszyn. 2. Podróże z literaturą w tle Jeździmy do Werony, marzymy o Manhattanie, w Londynie chodzimy śladami Sherloka Holmesa… Podróże inspirowane literaturą i filmem, to nic nowego. Ale zupełnie nowy jest portal, który pomoże taką podróż zaplanować – przewodnik PlotOnSpot. PlotOnSpot jest interaktywną literacko-filmową mapą świata. Innowacyjna platforma umożliwia osadzanie treści fikcyjnych w przestrzeni świata rzeczywistego. Tworzenie i ocenianie plotów (czyli kulturalnych plotek), dodawanie mediów, konstruowanie kulturalnych szlaków, tworzenie list ulubionych powiązań – to funkcje, które już są dostępne na portalu. Korzystanie z niego to świetna propozycja dla miłośników filmu i literatury oraz dla tych, którzy szukają oryginalnych pomysłów na wakacje. Na ten oryginalny koncept wpadł start-up Literacka, który przekonał do swojego pomysłu ekspertów z jednej z platform startowych działających w Programie Polska Wschodnia. Dzięki temu Literacka otrzymała wsparcie finansowe – nie tylko z Funduszy Europejskich. Działając w Platformie Hub of Talents, twórcy dopracowali swój projekt, nawiązali kontakty biznesowe, a na koniec skorzystali z dotacji na wprowadzenie nowego pomysłu w życie. I tak właśnie powstał PlotOnSpot. 3. Przekąski Latem więcej czasu spędzamy w podróżach, na mniejszych i większych wycieczkach czy choćby długich spacerach. A na świeżym powietrzu apetyt dopisuje wszystkim. Nie zawsze sprawdzają się tu kanapki z wędliną. Dlatego w naszym wakacyjnym zestawieniu sprytnych rozwiązań i pożytecznych rzeczy znalazły się przekąski mięsne firmy Tarczyński. Te smaczne, sycące kabanosy wyróżnia wysoka zawartość mięsa (do 250g/100g produktu) oraz białka (do 60g/100g produktu), ale też obniżona zawartość tłuszczu (min. 16g/100g produktu). A w dodatku producent naprawdę dobrze przemyślał sposób ich pakowania – nie popsują się, niczego nie pobrudzą, można je zjeść praktycznie w każdych warunkach. Wysoka jakość przekąsek to efekt prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich z Programu Inteligentny Rozwój. 4. Eko-torba Jak połączyć oryginalny design z ekologicznymi materiałami i niesamowitą wręcz wielofunkcyjnością? Udało się to firmie Kartolino. EcoBag od kartolino.pl to bardzo lekka, w pełni ekologiczna, innowacyjna i niepowtarzalna torba, w której wystarczy przepiąć paski, żeby stała się, czym chcesz – plecakiem, tornistrem na książki, torbą na laptopa czy dokumenty. Można ją zabrać wszędzie – do pracy, w podróż i na plażę. To nie lada gratka dla miłośników niepowtarzalnego designu i… drewna. Lekka sklejka i skóra to materiały, z których Kartolino wykonuje swoje EcoBags. W zaprojektowaniu tej niezwykłej torby pomogli specjaliści wzornictwa, których usługi współfinansowały pieniądze z Funduszy Europejskich z Programu Inteligentny Rozwój („Design dla przedsiębiorców”). 5. Jak w puch! Wakacyjny czas sprzyja dalekim wyprawom. A ponieważ pogoda nie wszędzie i nie zawsze jest łaskawa, warto zadbać o swój komfort i zdrowie. Personalizowane śpiwory i odzież puchowa z Pracowni sprzętu alpinistycznego MAŁACHOWSKI S.C. to coś dla amatorów górskich wędrówek i noclegów w trudnych warunkach. Wysokospecjalistyczna odzież i śpiwory, które można zamówić przez Internet i dopasować do swoich potrzeb oraz rozmiarów. Wypełnione są naturalnym puchem, zmodyfikowanym techniką plazmy niskotemperaturowej. Brzmi groźnie, ale chodzi po prostu o to, żeby śpiwór czy kurtka „odpychały” cząsteczki wody. Ogromną zaletą tych ultralekkich wyrobów jest ich personalizacja. Pracownia wykorzystuje nowoczesne, zdalne techniki zbierania pomiarów antropometrycznych ze zdjęcia. Z klientem kontaktuje się przez Internet. Żeby stworzyć tak nowatorską gamę produktów, firma zakupiła niezbędny sprzęt i oprogramowanie z pomocą funduszy z Programu Polska Wschodnia. Inwestycję poprzedziły prace badawczo-rozwojowe. 6. Dziecięce kosmetyki bez chemii Jak chronić najmłodszych przed słońcem i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi? Najlepiej kosmetykami, które nie zawierają chemii, np. Clochee Baby&Kids. To kosmetyki ochronne dla dzieci – całkowicie bezpieczne i naturalne. Poddane zostały rygorystycznym testom oraz badaniom dermatologicznym i pediatrycznym. Specjalnie dobrane, delikatne składniki nawilżają i pielęgnują skórę. Tworzą też barierę ochronną dla wrażliwej skóry niemowlaków i dzieci. Te unikatowe, autorskie kosmetyki opracowane zostały przy współudziale Funduszy Europejskich z Programu Inteligentny Rozwój. Unijna dotacja pozwoliła sfinansować proces projektowania i testów. 7. Słomka podwójnie pożyteczna Wakacje to czas rodzinnych pikników i imprez na świeżym powietrzu. Jak zatroszczyć się o środowisko i zmniejszyć ilość zużytych jednorazówek? Dobrą podpowiedzią są BIOSŁOMKI z żyta firmy ECO VALUE (bioslomka.pl). BIOSŁOMKI wytwarzane są prawie w 100% ręcznie przez osoby niepełnosprawne. Dzięki zatrudnieniu w ECO VALUE mają one możliwość pracy oraz integracji społecznej i zawodowej. ECO VALUE to przedsiębiorstwo społeczne, które funkcjonuje między innymi dzięki pomocy z Funduszy Europejskich z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Firma otrzymała pożyczkę dla podmiotów ekonomii społecznej, czyli takich, które na równi z celami komercyjnymi stawiają sobie cele społeczne. Może to być na przykład pomoc osobom z niepełnosprawnościami czy znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Kupując BIOSŁOMKI, wspieramy więc nie tylko środowisko naturalne, ale również osoby, którym jest trudniej odnaleźć się na rynku pracy. 8. Kosmetyczne „zrób to sam” Coraz więcej osób odrzuca chemię i robi dla siebie naturalne kosmetyki w domu. Ale jak się do tego zabrać? Skąd wziąć dobre składniki? Odpowiedź można znaleźć na ekokiosk.zielonyzagonek.pl. To świetna propozycja dla tych, którzy letnią kosmetyczkę chcą przygotować samodzielnie i od podstaw. Na stronie znajdują się szkolenia i filmiki, dzięki którym można dowiedzieć się wszystkiego o domowej produkcji kremów, odżywek, toników i past. Można też zamówić niezbędne składniki. Ekokiosk.zielonyzagonek.pl również jest podmiotem ekonomii społecznej. I także skorzystał z pomocy Funduszy Europejskich z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 9. Wiatr we włosach Ci, którzy dysponują stosownymi środkami i co sezon płacą niemałe pieniądze za wynajęcie jachtu – powinni pomyśleć o jego kupnie. Na przykład ultralekkiego jachtu od Raga Yaht. Konstrukcja i waga to parametry decydujące o tym, jak jacht zachowuje się na wodzie. W tym wypadku oryginalna konstrukcja i mała waga łódki od Raga Yaht, są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Dzięki nim została wypracowana technologia, pozwalająca na stworzenie jachtu regatowego o dużej wytrzymałości konstrukcji i z lekkim kadłubem. Tę innowacyjną technologię opracowano przy wsparciu finansowym z Programu Polska Wschodnia. Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł STEP – co zyskujesz? – Bezpłatny dostęp do wiedzy ekspertów, którzy na co dzień oceniają wnioski o dofinansowanie. – Bezpłatny dostęp do doświadczonych ekspertów, którzy pracują z wieloma firmami i mają szeroką wiedzę o tym, co dzieje się na rynku. – Ekspert, patrząc z zewnątrz na Twoją firmę, może dostrzec potencjał tam, gdzie Ty go nie widzisz i wspólnie będziecie mogli wypracować pomysł na innowację. – Dowiesz się, jakie kryteria musi spełniać projekt, czy już je spełnia i co ewentualnie trzeba poprawić. W ten sposób zwiększysz swoje szanse na pieniądze z Funduszy Europejskich. To tylko kilka przykładów. A przecież nowatorskie rozwiązania są wszędzie – nawet tam, gdzie się ich nie spodziewamy. Mogą dotyczyć małych rzeczy – ale zawsze potrzebnych, ułatwiających życie, pomagających ludziom lub środowisku. Będąc konsumentem, warto szukać takich innowacyjnych, rodzimych rozwiązań i wspierać je. Natomiast dla przedsiębiorców to doskonała inspiracja do wychodzenia poza utarte schematy myślenia. Ci z nich, którzy mają już sprecyzowany pomysł na nowy albo ulepszony produkt lub usługę i szukają Funduszy Europejskich na realizację swojego pomysłu, mogą skorzystać z instrumentu STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł – a konkretnie z jego pierwszej ścieżki (Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt). To bezpłatna, wysokiej jakości usługa informacyjna doświadczonych ekspertów branżowych, którzy pomogą przekształcić pomysł w projekt. A potem dopracować go tak, aby spełniał kryteria Programu Inteligentny Rozwój i wpisywał się w obowiązujące warunki. Wszystko bez konieczności ponoszenia wydatków na usługi konsultingowe. Więcej informacji znajdziesz na stronie Funduszy Europejskich Trener innowacji Natomiast tym przedsiębiorcom, którzy chcą rozpocząć w swojej firmie działalność innowacyjną, ale nie wiedzą od czego zacząć, polecamy drugą ścieżkę STEP – Innnovation Coach (ścieżka II - Innovation Coach). Tu eksperci wskażą, w jakich obszarach konkretna firma może szukać innowacyjności, czy prowadzić prace B+R. Podpowiedzą też źródła finansowania z Funduszy Europejskich. Warto skorzystać z tak kompleksowego i fachowego wsparcia dla nowatorskich pomysłów. Materiał powstał przy współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Podziel się opinią Share WP finanse finanse Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze