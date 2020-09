Sikorski wezwany do zapłaty abonamentu RTV. Odmawia powołując się na... sumienie

Radosław Sikorski, były minister obrony narodowej, a obecnie poseł do parlamentu Europejskiego, dostał upomnienie za to, że nie reguluje na bieżąco abonamentu RTV. W piśmie skierowanym do Poczty Polskiej, która jest upoważniona do kontrolowania terminowości wpłat, przekonuje, że wezwanie jest bezzasadne, bo w dworku Sikorskich nie ma odbiornika telewizji naziemnej ani satelitarnej.