Skarbówka kontroluje tych podatników. Fiskus zmienił priorytety

Rośnie luka VAT

Przerwa vatowska notuje szybki wzrost. Gdy w 2021 roku wynosiła 2,6 proc., to już rok później osiągnęła poziom 7,3 proc., aż w 2023 roku wzrosła do 15,8 proc. Tę zmianę zauważyły urzędy skarbowe. Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że w ostatnim roku przeprowadzono ponad 9 tys. kontroli celno-skarbowych, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do ponad 4 tys. kontroli przeprowadzonych rok wcześniej.