Skarbówka sama wypełni PIT. Szykuje się prawdziwa rewolucja

Dzięki nowej usłudze "Twój PIT" podatnik nie będzie musiał już składać deklaracji i wypełniać wniosków - informuje Ministerstwo Finansów. Wystarczą więc dwa kliki, aby rozliczyć się z fiskusem.

Już w 2019 roku Krajowa Adnimistracja Skarbowa przygotuje i udostępni dla podatników elektroniczne wersje PIT -37 oraz PIT-38. Co to oznacza? - Połowa osób fizycznych będzie mogła zakończyć swoje zeznanie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć - przekonuje minister finansów Teresa Czerwińska.

Równocześnie w każdym przypadku do decyzji podatnika pozostanie, czy chce sprawdzić swój e-PIT, zmienić, uzupełnić o ulgi, darowizny czy przekazać 1 proc. na organizację pożytku publicznego - dodaje minister.

PIT Last Minute: rozliczenie dochodów z zagranicy

- Polacy wybrali elektroniczne składanie PIT-ów. Jednak coroczne oświadczenie wymaga od nich wypełniania wniosków i deklaracji. Dzięki cyfryzacji administracji skarbowej możemy to jednak zmienić. Tak aby to urząd wypełniał zeznanie i dawał podatnikowi do wglądu i ewentualnego uzupełnienia - dodała minister Czerwińska.