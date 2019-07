Składałem wniosek o 500+ na pierwsze dziecko. Wtem: "Trwają prace serwisowe"

Jest parę minut po północy. Śpi nasza córka, śpią psy, a ja z żoną czuwamy przy komputerze. Od dziś (1 lipca) można składać wnioski po 500+ na pierwsze dziecko. Więc logujemy się… i napotykamy problemy. Na szczęście z pomocą przychodzi Empatia.

Aurelia ma dziś siedem miesięcy. Wiele się zmieniło, odkąd pojawiła się w naszym życiu. Przede wszystkim sformułowanie "iść spać" nabrało nowego znaczenia. Jest 05:00 rano, są harce. Dlatego niemal codziennie ok. 22 :00 padamy z żoną wykończeni. Dziś jednak postanowiliśmy dotrwać do północy.

Powód jest prosty. Poniedziałek 1 lipca to dzień, w którym rusza nabór wniosków w programie „Rodzina 500 plus” na nowych zasadach. Świadczenie obowiązuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, czyli także na pierwsze dziecko. - Im szybciej to zrobimy, tym szybciej pieniądze wpłyną na nasze konto – mówiła w ten weekend minister pracy, rodziny i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.