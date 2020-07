"Sklep stacjonarny? Dziękuję, wolałbym nie" - tak uważa połowa polskich konsumentów

Kupujemy coraz mniej na zapas (dwa tygodnie temu jedzenie "chomikowało" 44 proc. Polaków, teraz jest to 41 proc.), ale też coraz mniej bezpiecznie czujemy się w tych wszystkich miejscach w których niezbędny jest indywidualny kontakt: u kosmetyczki, fryzjera czy nawet galerii handlowej – to wszystko wnioski z przeprowadzanego regularnie badania firmy doradczej Deloitte "Global State of the Consumer Tracker".