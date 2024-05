Sklepy jako placówki poczty. I nie chodzi o handel w niedzielę

– Byłaby to bardzo atrakcyjna oferta uzupełniająca, bardzo silny magnes dla części klientów. Co więcej, urzędy czy punkty pocztowe są bardzo często nieczynne w soboty, co dla potencjalnego klienta jest bardzo dużą uciążliwością. Tymczasem sklepy spożywcze są czynne w soboty, a wiele z nich także w niedziele. Dostępność podstawowych usług pocztowych dla klientów wzrosłaby więc niepomiernie – wskazuje prezes GK Specjał w rozmowie z portalem wiadomoscihandlowe.pl.