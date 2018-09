Skończy się samowolka windykatorów. Rząd wyciąga rękę do dłużników

Idą zmiany dla dłużników. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by mieli większe szanse w walce z nieuczciwymi windykatorami.

Co prawda krok w dobrą stronę już został poczyniony. Funkcjonują bowiem przepisy określające terminy przedawnienia długów i nakazujące wierzycielom udowodnienie przed sądem, że należą mu się jakiekolwiek pieniądze. Nie 10, a 6 lat ma wierzyciel na dochodzenie zapłaty za wykonaną usługę. Po tym okresie roszczenie się przedawni i nie będzie możliwości przymusowego dochodzenia go.

To jednak nie wszystko. Problemem wciąż są nieuczciwe praktyki firm windykacyjnych. Ministerstwo Sprawiedliwości wymienia: telefony po nocach, wyłudzanie informacji o dłużnikach, nawet wysyłanie oszukańczych pocztówek do osób rzekomo poznanych na wakacjach, co ma skłonić do kontaktu z windykatorami. Resort chce, by w znowelizowanym Kodeksie karnym była kara do 5 lat więzienia za uporczywe nękanie w celu zwrotu wierzytelności.