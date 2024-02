Skontrolowali zatrudnianie cudzoziemców. Nieprawidłowości prawie wszędzie

W 2023 roku funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej wydali 959 decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Najwięcej wystawiła Placówka Straży Granicznej w Gdańsku - 628. Związane jest to z zadaniami wykonywanymi przez funkcjonariuszy w lotniczym przejściu granicznym w Rębiechowie i ujawnianiu tam naruszeń przepisów pobytowych przez cudzoziemców podczas wjazdu do Polski.