Skup nieruchomości na miarę Twoich potrzeb – sprzedaj nieruchomość za gotówkę

Być może już o nas słyszałeś?

Dzięki wdrażanym praktykom i innowacjom cieszymy się dobrą opinią wśród Klientów, wśród nich na szczególną uwagę zasługują właściciele nieruchomości mieszkający na stałe za granicą. Zazwyczaj nie mają na miejscu nikogo zaufanego, kto mógłby się zająć mieszkaniem, albo lokalem komercyjnym, a nie mogą sobie pozwolić na jego wynajem, gdyż osobisty nadzór wiązałby się to z koniecznością częstych podróży do Polski. W takich okolicznościach zapada zwykle decyzja by sprzedać nieruchomość, ale podobnie jak w przypadku wynajmu, przygotowanie do transakcji angażuje zbyt wiele czasu. Proces sprzedaży domu, lub mieszkania może trwać tygodniami, a do spotkania z kandydatami na kupców trzeba być na miejscu, albo przyjeżdżać do kraju co najmniej dwa razy w tygodniu co może być nie tyle trudne, czy kosztowne, co zwyczajnie uciążliwe. Szybki skup nieruchomości w ramach oferty CSN "Walor" to rozwiązanie umożliwiające uniknięcie dodatkowych kosztów i oszczędność czasu.