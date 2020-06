Sławomir Peszko w VI-tej lidze. Kto odpowiada za hitowy transfer?

Jak komentuje decyzję o angażu Peszki trener Wieczystej Kraków Przemysław Cecherz, mimo upływu lat, piłkarz jeszcze nie tak dawno wyróżniał się w Ekstraklasie. Jego zdaniem Sławomir Peszko wyróżnia się przede wszystkim agresywnym podejściem przy pressingu, odbiorem piłki, ale również wyjściem do kontry. - To domena Sławka. Bardzo chciałbym go u siebie - mówił Cecherz w wywiadzie dla Sportowych Faktów z zeszłego tygodnia.