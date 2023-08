Słupki zamiast parkingów. Mieszkańcy Katowic nie kryją oburzenia: był czas

Według mieszkańców, miasto miało wystarczająco dużo czasu na dostosowanie przepisów do infrastruktury. Jak podaje serwis katowice24.info, "naprawdę, trudno jest uwierzyć w to, że w Katowicach nikomu nie przyszło do głowy, że blokowanie miejsc parkingowych można połączyć z elementarną wrażliwością estetyczną. Czy nikt nie wpadł na to, że tysiące metrów kwadratowych betonu, które nie będą już służyć kierowcom, można zamienić na zieleńce?" - brzmią głosy poirytowanych katowiczan.