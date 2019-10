Służba zdrowia. Szef NFZ: mamy ważne zadanie do wykonania

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekonuje, że kolejki do lekarzy skracają się systematycznie, a sam NFZ ma "ważne zadanie do wykonania", więc temat jego likwidacji jest "przebrzmiały i nieaktualny".

Musimy zmienić sposób leczenia w naszym kraju - przekonuje w rozmowie z "Faktem" Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Pytany o to, kiedy realnie kolejki do lekarzy się skrócą, zapewnia, że to już się dzieje, ale systematycznie. - W miarę zwiększania nakładów finansowych na zdrowie. Trudno o jednorazowy, duży skok. Stopniowo staramy się walczyć z zastaną rzeczywistością - zapewnia.