Służby kuszą zarobkami. Trzeba przejść badanie wykrywaczem kłamstw

Dodatkowo funkcjonariusze w służbie przygotowawczej mogą otrzymać także równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego oraz zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby (do 30 km). Te same dodatki otrzymują funkcjonariusze w służbie stałej, ale mają też możliwość otrzymania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego i pomocy finansowej na jego zakup.