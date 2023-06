Śmieci z Niemiec. Polska szykuje skargę do TSUE

"Fit for 55" to pakiet dyrektyw i rozporządzeń prawnych przygotowanych przez Komisję Europejską, które mają doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Te akty prawne przewidują m.in. zakaz sprzedaży nowych samochodów o napędzie spalinowym po 2035 r.