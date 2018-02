SMS-owe oszustwo. Odpowiesz, możesz stracić pieniądze

Uwaga na fałszywe linki do dokonania płatności przesyłane w SMS-ach. Bank PKO BP na swojej stronie ostrzega przed pojawiającymi się nietypowymi wezwaniami do zapłaty. I pokazuje, jak działają oszuści chcący dobrać się do naszych pieniędzy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Link do płatności przesłany w SMS-ie powinien wzbudzić twoją czujność. (Pixabay.com)

PKOBP ostrzega przed otwieraniem linków przesyłanych w wiadomościach SMS. Ich nadawcy podszywają się pod operatorów sieci komórkowej i informują o konieczności spłaty zadłużenia.

"Nieuregulowanie zadłużenia w kwocie 6 zł spowoduje zablokowanie połączeń. Link do płatności ważny 2h" - bank podaje przykład takiej fałszywej wiadomości.

Odnośnik umieszczony w wiadomości SMS prowadzi do fałszywej strony pośrednika płatności, umieszczonej na kontrolowanym przez oszustów serwerze. Po wybraniu metody płatności (bank lub karta płatnicza) klient zostaje przekierowany na stronę podszywającą się pod system banku.

PKOBP Podziel się

Printscreen: komunikat PKO BP

Jeśli podamy na fałszywej stronie poufne informacje, dane do logowania i kody autoryzacyjne, mogą one zostać przejęte przez oszustów, a ci będą w stanie zalogować się w serwisie internetowym banku i dokonać transakcji z naszego konta.

Zobacz także: Bankowość w kieszeni. Polacy coraz więcej operacji wykonują na smartfonie

Bank w komunikacie przypomina też, że linki do fałszywych stron popularnych serwisów oferujących płatności natychmiastowe dystrybuowane są także poprzez Facebooka czy portal aukcyjne, w tym OLX.