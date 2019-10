SMS za 7 tys. zł. Uważaj na linki w wiadomościach

Ponad 7 tys. zł straciła mieszkanka Zielonej Góry, która zareagowała na SMS-a od oszustów. W treści prosili o uregulowanie faktury. Kliknięcie na link, było jedną z gorszych decyzji poszkodowanej kobiety.

Policja przestrzega by zachować szczególną czujność, kiedy dostajemy SMS-a z nieznanego numeru. (Pixabay.com)

Oszuści w krótkiej wiadomości tekstowej przekonywali kobietę że na jej koncie pojawiał się drobna niedopłata. Dla "ułatwienia" do wiadomości dołączyli link, dzięki któremu można było szybko uregulować płatność.

Niestety jak się okazało, było to przekierowanie do fałszywej strony. To na niej właśnie oszuści dowiedzieli się jak kobieta loguje się do konta bankowego. Wszystko odbyło się błyskawicznie. W chwilę po tym oszuści zalogowali się do banku poszkodowanej i ukradli ponad 7 tys. zł.

Policja ostrzega. Nie ma tygodnia, by oszuści, chcący wyłudzić pieniądze nie próbowali nowych metod, by sięgać po cudze pieniądze. Na co należy zwrócić szczególna uwagę? Bandyci wykorzystują ostatnio fałszywe konkursy, by zebrać nasze dane. W podobny sposób działają droga mailową, gdzie kuszą wysokimi wygranymi.

Policja przestrzega by zachować szczególną czujność, kiedy ktoś prosi nas o dane do logowania do systemów bankowych, lub wysyła nam linka. Powinniśmy również unikać otwierania maili od nieznanych osób czy instytucji, stron z załączonych linków do wiadomości mailowych czy SMS-owych.

Ku przestrodze może służyć inny przykład przytoczony przez policję przy tej okazji. Kilka dni temu przedsiębiorca dostał ponaglenie za niedopłatę 1, 36 zł. Niestety i on kliknął w link i stracił 340 tys. zł