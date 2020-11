Smutna historia! Złoty olimpijczyk rozwozi jedzenie w Łodzi

Choć Ruben Limardo Gascon w najważniejszy zawodach reprezentuje Wenezuelę, na co dzień mieszka Polsce. Do Łodzi przeniósł się 20 lat temu, a powodem decyzji był sport. Uznał, że pod okiem łódzkich instruktorów najlepiej przygotuje się do udziału w kolejnych zawodach - donosi serwis "AP News".