"Solidarności" walczy o wolne niedziele dla wszystkich. Piotr Duda potwierdza

Potwierdziły się informacje Wirtualnej Polski. Szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda zamierza walczyć o to, by zakaz pracy w niedziele był bardziej restrykcyjny.

Do tematu powrócił w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną". - Przeanalizujemy obecne wyjątki od generalnego zakazu pracy w niedziele i święta. Chcemy, aby dla kolejnych grup zawodowych były one wolne - powiedział w rozmowie z dziennikiem. - Chcemy, aby przepisy były skonstruowane w ten sposób, że w razie kontroli Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie miała wątpliwości co do tego, że dana firma obchodzi ustawowe ograniczenia - podkreślił szef "S".