Sopot kupił kukurydzę dzikom, by je ocalić. Myśliwi chcą wykorzystać okazję

Pieniądze z kasy Sopotu miały iść na ocalenie dzików mieszkających w tym mieście. Jednak 10 ton kukurydzy, kupione za 8,5 tys. zł, nadleśnictwo postanowiło przeznaczyć do wabienia dzików w miejsca, gdzie będą masowo wystrzelane.

Jak do tego doszło?

Teraz gdańskie nadleśnictwo, idąc za ogólnopolskim przykładem, postanowiło sopockie dziki wystrzelać co do sztuki. Okoniem stanęły władze miasta, argumentując, że strzelanie do zwierząt w miejscach, gdzie chodzą ludzie, psy, bawią się dzieci, jest po prostu niedopuszczalne. A najlepiej w ogóle nie strzelać.

Mieli je ocalić, będą zabijać

- Miasto finansuje zakup kukurydzy, po to, by zatrzymać dziki w lesie i uniknąć ich wchodzenia do miasta. W 2019 roku było to 10 ton kukurydzy za ok. 8,5 tys. zł. W tej chwili na terenie miasta dziki nie są odławiane. Nadleśnictwo Gdańsk poinformowało za to o "polowaniach redukcyjnych". Kolejne są zaplanowane na 23 grudnia – informuje nas Marek Niziołek z sopockiego magistratu.