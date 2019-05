SpaceX rozpoczął budowę satelitarnego Internetu

Elon Musk, założyciel firmy SpaceX, oficjalnie zainicjował program Starlink. Jego celem jest umieszczenie na orbicie okołoziemskiej 12 tys. satelitów, dostarczających sygnał internetowy do każdego zakątka naszej planety.

Założyciel firmy SpaceX, Elon Musk, do którego należy także firma Tesla produkująca samochody elektryczne, zamierza stworzyć w najbliższych latach w ramach programu Starlink gęstą sieć satelitów, zapewniającą dostęp do Internetu w każdym zakątku Ziemi. Do tej pory w dalszym ciągu w wielu miejscach nie jest to możliwe, na przykład na wielu obszarach Afryki albo na pełnym morzu.