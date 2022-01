Spał i jadł za darmo. Mężczyzna, który oszukał hotele na 10 tys. zł, trafił w ręce policji

38-latkowi z województwa świętokrzyskiego wystarczył miesiąc, by naciągnąć kieleckie hotele na pokaźną sumkę. Nieuczciwy mężczyzna trafił już w ręce policji, został objęty dozorem i musi wpłacić poręczenie majątkowe. Za to, co zrobił, grozi mu nawet osiem lat więzienia.