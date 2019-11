Spar Group stawia na logistykę. Będą nowe magazyny

Dwa nowe magazyny chce otworzyć w Polsce Spar Group, który kilka miesięcy temu przejął sklepy dotychczas działające pod marką Piotr i Paweł. Logistyka to w tej chwili jeden z priorytetów dla sieci.

- Nowe centrum logistyczne ma być uzupełnieniem i rozszerzeniem możliwości logistycznych wynikających z dotychczasowej infrastruktury w ramach Piotr i Paweł. Rozbudowa i wspieranie sieci detalicznej w Polsce to priorytetowy projekt the Spar Group - mówi portalowi wiadomoscihandlowe.pl Tomasz Syller, prezes Wasz Sklep Spar, spółki zależnej Spar Group.

- Magazyn w Koninku i wypełnienie go towarem, w wolumenie ok. 7500 produktów, to oczywiście baza do dalszych działań - mówi Syller.